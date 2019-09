Paulo Fonseca volta às vitórias na Série A

A pouco e pouco, Paulo Fonseca vai-se habituando à vida na Série A italiana. A Roma voltou neste domingo às vitórias, com um triunfo por 0-1 no terreno do recém-promovido Lecce, e reentrou no top-5 do campeonato, somando agora 11 pontos em seis jornadas.

Este tem sido um início de época bastante irregular para o técnico português, que teve dois empates nos dois primeiros jogos da Série A, antes de ganhar os dois jogos seguintes e sofrendo a sua primeira derrota no fim-de-semana passado em casa, frente à Atalanta.

Neste domingo, em Lecce, foi um golo do bósnio Edin Dzeko aos 56’ a recolocar os romanos no caminho das vitórias e este triunfo podia ter sido mais tranquilo não fosse o penálti falhado por Kolarov aos 80’.

Um lugar acima da Roma está o Nápoles, que, ao início da tarde, derrotou no San Paolo o Brescia por 2-1. Mertens e Manolas marcaram para os napolitanos, enquanto Mario Ballotelli estreou-se a marcar pelo Brescia, com um potente cabeceamento aos 67’.

O líder invicto e perfeito da Série A continua a ser o Inter Milão, que já leva seis vitórias em seis jogos e soma 18 pontos, mais dois que a Juventus e mais cinco que a Atalanta.