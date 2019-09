País de Gales mais perto do “lado bom” do Mundial 2019

Três dias depois de um excelente Japão-Irlanda, o nível no Campeonato do Mundo de râguebi voltou a estar muito alto. Em Tóquio, num duelo onde o vencedor teria, se a lógica prevalecer, o conforto de ficar fora do caminho da Nova Zelândia e da Inglaterra até à final, uma grande primeira parte do País de Gales chegou para os galeses baterem a Austrália (29-25) e colocarem-se em posição privilegiada para seguirem para o “lado bom” do Mundial 2019.

O jogo de estreia de Austrália e País de Gales tinha resultado numa vitória australiana sofrível contra Fiji (39-21) e um triunfo autoritário dos galeses sobre a Geórgia (43-14). O duelo entre as duas selecções mais fortes do Grupo D voltou a mostrar um “XV” australiano de duas caras: mal na primeira parte, melhor nos últimos 40 minutos.

No entanto, desta vez, a má entrada em jogo – perdiam na estreia contra Fiji ao intervalo - acabou por condenar mesmo os Wallabies à derrota. Com uma exibição de qualidade, o País de Gales criou um fosso de 15 pontos entre as duas selecções ao fim dos primeiros 40 minutos (23-8), deixando uma enorme montanha para a Austrália subir.

Mas os australianos estiveram quase a consegui-lo. Apesar de um pontapé de ressalto de Rhys Patchell (43') ter aumentado a diferença (26-8), a Austrália assumiu o domínio territorial e a posse de bola, encostando os galeses às cordas.

A pressão australiana resultou em dois ensaios - Dane Haylett-Petty (45') e Michael Hooper (61') -, e, com mais uma penalidade de Matt Toomua (67´), os Wallabies entraram nos últimos dez minutos a apenas um ponto dos galeses (26-25). Todavia, uma penalidade de Patchell voltou a dar quatro pontos de vantagem aos britânicos, margem que os galeses gerirem nos minutos finais, segurando a importante vitória: 29-25.

No outro jogo do Grupo D estava em jogo a luta pelo terceiro lugar, posição que garante automaticamente um lugar no Mundial 2023, que será disputado em França, e a Geórgia não repetiu o erro de Fiji, que quatro dias antes tinha menosprezado o Uruguai.

Os georgianos, que vão defrontar Portugal no Rugby Europe Championship a 7 de Março no Estádio Jean Bouin, em Paris, ainda sentiram dificuldades na primeira parte (12-7), mas confirmaram que são superiores aos uruguaios e garantiram uma importante vitória (33-7) com pontos de bónus, com ensaios de Alexander Todua (8'), Otari Giorgadze (29'), Levan Chilachava (42'), Jaba Bregvadze (51') e Giorgi Kveseladze (57').

Nesta segunda-feira haverá apenas um jogo, que será uma “final” para Escócia e Samoa. Após a vitória do Japão contra a Irlanda, escoceses e samoanos defrontam-se a partir das 11h15 com a certeza que quem perder ficará com pé e meio fora dos quartos-de-final.