João Vieira conquista prata nos Mundiais de atletismo

João Vieira conquistou neste domingo, aos 43 anos, a primeira medalha portuguesa nos Mundiais de atletismo que estão a decorrer em Doha, ao classificar-se em segundo lugar na prova de 50km marcha.

Numa corrida que o veterano atleta classificou de “marcha do inferno” pelas condições extremas em que foi disputada (calor e humidade em níveis muito elevados), Vieira conseguiu intrometer-se numa luta que parecia reservada aos asiáticos e, na verdade, não ficou assim tão longe do primeiro, o japonês Yusuke Suzuki, que liderou desde os primeiros metros, mas que permitiu a aproximação ao português depois de várias paragens nos últimos quilómetros.

Vieira manteve sempre um ritmo constante na segunda metade da prova e conseguiu alcançar o chinês Wenbin Niu a cerca de dois quilómetros do fim. É a segunda medalha no currículo de João Vieira em Mundiais, sendo que o bronze nos 20km em Moscovo 2013 só lhe foi atribuído em 2019 depois da desclassificação por doping do vencedor, o russo Aleksandr Ivanov.

Esta foi a 11.ª participação de João Vieira em Mundiais de atletismo - estreou-se em Tóquio 1999 - e igualou Susana Feitor, também na marcha, em número de presenças.

Há dois anos, em Londres, tinha feito a sua estreia em Mundiais nos 50km marcha, terminando em 11.º.

Na prova feminina, disputada em simultâneo com a dos homens, Inês Henriques, que defendia em Doha o seu título mundial conquistado em 2017, desistiu antes dos 40km quando já seguia bastante longe das primeiras.