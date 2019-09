“Só vejo água... Onde está o terreno para construir a escola?”

Reportagem

Os Prémios Aga Khan para a Arquitectura de 2019 seguem a tradição de 40 anos: grandes ou pequenos, são projectos que melhoraram a vida das pessoas. Com uma “jangada de bambu”, o Museu Palestiniano, uma universidade no Senegal, parques no Tartaristão, pássaros nos Emirados e a revitalização de Muharraq, lançam uma mensagem política: é preciso respeitar a natureza e ouvir os cidadãos.