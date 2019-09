Os mais famosos casamentos e noivados dos Windsor

Em 1981, o mundo parou para ver em directo o casamento do príncipe herdeiro Charles com a jovem Diana Spencer, uma educadora de infância descendente de aristocratas britânicos que, já na época, roubara o protagonismo ao homem que um dia seria rei. E voltou a parar quando o filho mais velho do casal, William, disse o "sim" a Kate Middleton — mais de dois mil milhões terão assistido ao enlace em directo.

Sempre envolta em inúmeros escândalos — desde o início da dinastia: o segundo Windsor a ocupar o trono, Eduardo VIII, abdicou para se poder casar com uma mulher divorciada, abrindo caminho para a liderança do irmão, Jorge VI, e consequente chegada ao poder da actual monarca, Isabel II — , a Casa de Windsor tem sido prodigiosa a marcar pela diferença no que diz respeito a casamentos: há cerimónias pomposas, outras extremamente discretas e, pelo meio, alguns divórcios.

Aqui, recordamos desde o casamento de Isabel II com Filipe da Grécia e Dinamarca, duque de Edimburgo, juntos há quase 72 anos, até ao recém-noivado da princesa Beatrice, neta da rainha e filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, duquesa de York, divorciados desde 1996.