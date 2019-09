Procuradores acusam Ivo Rosa de “deixar o processo seguir para julgamento completamente ‘minado’”

Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Rosário Teixeira e Vítor Pinto, acusam o juiz Ivo Rosa do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de, no âmbito do debate instrutório do Processo Marquês, em que o principal arguido é o antigo primeiro-ministro José Sócrates, “relegar a subida dos recursos [do MP] para o que se interpuser da decisão final, acabando por violar objectivamente a lei, e deixar o processo seguir para o julgamento completamente “minado!”.”

