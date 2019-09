O traficante endividado, uma noite de lua nova e o homem certo para abrir o paiol de Tancos

Quando Valter Abreu, conhecido por Pisca, se deslocou, naquele dia de 2017, a casa da irmã para mais uma refeição, as coisas não lhe corriam bem. Além de consumir drogas, o homem de 32 anos também vendia estupefacientes que o amigo João Paulino lhe fornecia à consignação. O problema é que devia mil euros a João Paulino, correspondentes ao valor de haxixe que este lhe entregara para venda. E Pisca tinha vendido a droga, mas gastara o dinheiro e não sabia como se livrar da pressão do outro. Por isso, quando ouviu o sobrinho Filipe Sousa, que cumpria o serviço militar em Tancos, a lamentar-se das pobres condições de segurança do local onde se encontravam os Paióis Nacionais de Tancos (PNT), desabafando mesmo que “se houvesse terrorismo em Portugal ou uma guerra, Tancos não estava preparado”, pensou que aquilo podia ser uma oportunidade.

Continuar a ler