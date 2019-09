Dois desejos para a segunda semana de campanha

Mário Centeno foi um dos protagonistas da primeira semana de campanha. Logo na segunda-feira, Rui Rio referiu-se a Joaquim Miranda Sarmento, seu responsável da área das finanças, como “o meu Mário Centeno”. Numa tentativa de promover a reputação de Miranda Sarmento, Rio acabou por consagrar Centeno como bitola das contas certas. Reincidiu na quarta-feira, quando se comparou a si mesmo com o ministro das Finanças. Mário Centeno não precisa desta ajuda. É uma figura central desta legislatura e um dos políticos mais populares do país, ao nível do primeiro-ministro, e só ultrapassado pelo Presidente, segundo a sondagem do ICS e ISCTE de meados de setembro. A preponderância do ministro – para além das suas evidentes qualidades – é um sinal de que o tema das contas certas se tornou central no espaço público, depois da crise e da intervenção externa. Uma boa notícia.

Continuar a ler