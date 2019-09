Carta aberta aos eleitores: defender a democracia pluralista – menos abstenção

As próximas eleições legislativas são cruciais para que se possam criar as condições políticas necessárias para construir o futuro de Portugal, abandonando os padrões de estagnação das últimas décadas e reduzindo os pesos dos impostos e da dívida que condenam sucessivas gerações a ter de suportar as consequências dos erros políticos do passado.

O pluralismo partidário, que é a condição para que haja liberdade de escolha para os eleitores, tem como complemento necessário a participação do eleitorado. É esta participação que garante a legitimidade política e social do Parlamento e a própria existência dos partidos e que permite ao eleitorado exercer o seu poder fundamental de intervir no campo das possibilidades políticas, promovendo umas e penalizando outras, quando os resultados do exercício do poder o exigem.

Os portugueses, sem exceção, têm o direito, que é um dever, de votar. Votar expressivamente.

Têm, também, a responsabilidade de refletir sobre o que puderam verificar no passado recente, quando o resultado das eleições de 2015 foi usado para estabelecer uma plataforma de apoio parlamentar que, se deu condições de relativa estabilidade governativa, não evidenciou ter coerência estratégica no exercício do poder e, acima de tudo, não demonstrou ter o ímpeto reformista de que Portugal precisa.

Uma fórmula de governo baseada numa estratégia partidária de charneira, com alianças oscilantes em função dos temas e das conjunturas, que é estável sem ser coerente, diminui irremediavelmente a qualidade da democracia pluralista, porque toma e conserva o poder pelo poder, porque reduz a política à mera estratégia e a faz inimiga da mudança, e porque distorce a vontade dos eleitores, ao oferecer a partidos radicais, à esquerda ou à direita, uma importância e um poder desproporcionados em relação ao que foram os resultados eleitorais.

Na história da democracia em Portugal houve fases críticas em que a disponibilidade e aptidão dos partidos políticos para realizar reformas foi fundamental. Os Portugueses conhecem bem quem sempre teve o discernimento e a capacidade para, em momentos chave, assegurar a autêntica estabilização e a transformação, modernização e inovação imprescindíveis ao progresso económico e social, e à melhoria dos padrões de vida dos cidadãos.

Os subscritores desta Carta Aberta aos Eleitores entendem que é sua responsabilidade apelar para que todos os eleitores participem nestas eleições, em defesa da democracia pluralista, assente em verdadeiras alternativas, e contribuindo assim para exigir a cada partido que assuma plenamente o seu programa, nos seus objetivos, mas também nas suas consequências, sem usar o subterfúgio dos entendimentos parlamentares pós-eleitorais ou dos acordos oscilantes em função das conveniências.

A democracia pluralista é um regime político de liberdade, tanto para a formação de partidos como para a expressão da vontade dos eleitores em eleições livres. Porque é um regime de liberdade, também é um regime de responsabilidade. Cada partido deve assumir o que propõe e aceitar a avaliação dos eleitores. Cada eleitor tem de combinar o que foi a sua experiência com o que são as suas esperanças, para premiar uns e afastar outros, de entre os que se candidatam a governar.

Se cada um fizer o que deve – cada partido com a sua identidade e o seu programa, cada eleitor com a sua avaliação e o seu voto –, cada um saberá o que deve fazer depois do dia das eleições sem precisar de reproduzir acordos de conveniência e de recorrer às oscilações de charneira, que condenam à estagnação e impedem a mudança necessária.

Os subscritores entendem que a situação de Portugal, tal como tem estado a ser oficialmente descrita, é um engano, porque se trata, na verdade, de uma situação que estruturalmente permanece incoerente e inconsistente, dificilmente sustentável perante novas circunstâncias adversas, especialmente as de ordem internacional e, sobretudo, conducente à estagnação económica das últimas décadas.

Defendemos, por isso, um reforço dos partidos de perfil verdadeiramente reformista, com uma genuína ambição de maior abertura e competitividade da economia portuguesa de uma plena e segura integração na Europa, de uma reconfiguração equilibrada do papel do Estado na sociedade, de reforço da independência e capacitação dos reguladores, de uma despartidarização do aparelho do Estado, de uma afirmação da liberdade de escolha, de uma gestão justa e eficiente da saúde e da educação, que garanta o acesso universal a esses bens, mas desamarrada de marcas ideológicas.

É neste quadro que os subscritores entendem ser sua responsabilidade apelar a todos os eleitores para que votem nas próximas eleições legislativas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os subscritores

Álvaro Nascimento – António Lobo Xavier – Henrique Neto – Joaquim Aguiar – Jorge Bleck – Jorge Marrão – José Ribeiro e Castro – Luis Reis – Miguel Cadilhe – Miguel Poiares Maduro

Os autores escrevem segundo o novo Acordo Ortográfico