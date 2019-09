Rio sai à rua em terras laranja e acredita que o PSD “está a subir”

Numa sapataria em Bragança, a comerciante parece impressionada e comenta ao olhar pela montra para a rua: “Tanta gente...”. A caravana de Rui Rio engrossou, na manhã deste sábado soalheiro, para percorrer algumas ruas da cidade, terra que é favorável ao PSD. O líder social-democrata leva sempre um molho de lápis – em vez das canetas de plástico – para distribuir por quem encontra mas não é de muitas palavras. Mesmo quando chega a um café central e ouve um reformado dizer-lhe: “Vai ganhar por quatro ou cinco pontos”.

O líder do PSD limitou-se a sorrir e só mais tarde, no final da arruada, Rui Rio sobe a um pelourinho, pega no megafone e fala em vitória do PSD. O entusiasmo foi depois justificado – num outro contacto com a população – com a “mobilização” que o partido tem no Norte do país. Em Vila Real, câmara socialista, o líder do PSD disse estar convencido de que “está tudo em aberto” para as eleições e que nas “sondagens de rua” o PSD está a subir. Rui Rio falava no início de uma arruada, mais curta e com um grupo reduzido de apoiantes, mas a mensagem que quer deixar é que começa a ter razão quando há meses dizia que o PSD iria disputar as eleições “taco a taco” com o PS.

O dia de campanha teve ainda outro momento na rua quando o líder do PSD visitou uma feira do vinho e das vindimas em Valpaços, outra cidade laranja do distrito de Vila Real, onde distribuiu beijinhos e lápis não só pelos promotores dos vinhos como por aqueles que assistiam ao programa da tarde da RTP a decorrer no jardim ao lado.

Ao contrário do que acontece no CDS, o caso Tancos parece esmorecer na campanha do PSD. Rio disse não ver relação entre o desaparecimento de material de guerra e o Ministério Público “não gostar do PS ou de qualquer outro partido” em resposta às queixas dos socialistas noticiadas pelo Expresso. O líder do PSD mantém a ideia de pedir uma reunião da comissão permanente da Assembleia da República (embora admita não ser fácil acontecer antes das eleições) mas não assume para já uma posição sobre a possibilidade de uma nova comissão de inquérito.