Se não houver maioria absoluta, como vai António Costa governar?

António Costa não assume o que quer fazer. Ao contrário de há quatro anos, quando respondia sobre cenários pós-eleitorais, a uma semana das eleições fecha-se em copas, esconde o jogo e não quer dar pistas. Só entrará em acção no dia 7, quando conhecer preto no branco as cartas que tem para jogar e, ao mesmo tempo, souber as reacções do PCP e do BE a esses resultados. Por esta altura, mesmo que alguns alimentem secretamente a visão de uma maioria absoluta, o maior receio dos socialistas é que se concretize o cenário em que o PS não a tem, o PCP sofre um grande rombo na bancada parlamentar, e no orgulho, e o Bloco cresce em demasia, criando um problema de egos, dificultando a posição negocial socialista, acabando Costa a governar à Guterres ou a não conseguir governar. A uma semana das eleições o que há? Incerteza e silêncio.

