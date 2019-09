“Fiem-se nas sondagens… e vão ver a surpresa na noite das eleições”, garante Jerónimo de Sousa

Talvez cansado de ver as sondagens lhe darem um cenário de perda acentuada, Jerónimo de Sousa veio sossegar quem o ouvia à tarde, na Cova da Piedade. Contava o líder comunista, no seu tom camarada, que ultimamente lhe têm dito que a CDU está “um bocado apertada” porque “as sondagens não estão muito boas”.

“Eu não sei quais são; há tantas, umas boas, outras más. Pois fiem-se nas sondagens e deixem-nos trabalhar e avançar e vão ver a surpresa que terão na noite das eleições...”, disse, provocando gargalhadas e aplausos na plateia que enchia a grande sala da sociedade filarmónica.

Mas para evitar dissabores, jogou à defesa. “Olho para vocês e penso assim: esta massa imensa vai votar na CDU. Estou aqui a chover no molhado ou, como dizia o outro, não se ensina a missa ao padre”, brincou. Para depois apelar: “Falta já só uma semana e é preciso nesta semana ganharmos mais votos, vencermos mais dúvidas. Não se limitem a ser votantes, sejam também activistas e candidatos da CDU.” Num recado que era, afinal, também para os comunistas descontentes com a aproximação ao PS, vincou: “Demonstrem que aquilo que fizemos foi porque queríamos o melhor para essas pessoas.”

Jerónimo de Sousa foi até buscar Karl Marx. Contou que “alguns mal-intencionados” dizem que o PCP e o PEV “cederam ao PS” e “estão mais domesticados e outras barbaridades”. “Era Marx que dizia que deve-se sempre lutar pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores, da classe operária, com a consciência de que isso era insuficiente. Porque uma revolução e um processo democrático não se desenvolve com um exército de pobres e miseráveis.”

Antes de Almada, a caravana da CDU foi ao Conservatório Regional de Palmela congratular-se com a descida do IVA dos instrumentos musicais que é uma “ajuda” para o ensino da música nas colectividades de cultura e recreio, e almoçou com imigrantes no Vale da Amoreira para defender políticas para a integração plena das comunidades estrangeiras.