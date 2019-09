Costa sai da rua e entra César para atacar Rio

Depois de todas as maleitas e polémicas a lançar sombra do início da campanha, António Costa sofreu mais um revés: pelo menos este sábado deixou de fazer contactos com a população, por causa de dores musculares nas costas. E foi por isso um dia em que agradecia qualquer empurrãozinho para a dinâmica da campanha. Foi aliás, o próprio a pedir ao partido que se mobilize e que passe a mensagem que é preciso “votinhos” à frente do símbolo “da mãozinha do PS”. “Pensem bem se vale a pena o risco o que foi alcançado”, avisou à noite.

A ajuda chegou através do presidente do partido, Carlos César, que foi a Guimarães protagonizar o ataque directo ao PSD que “anda desorientado”. A propósito do caso de Tancos, do qual António Costa não falou esta sexta-feira, sem ter tido durante o dia momentos para respostas a jornalistas, César atirou a Rui Rio dizendo que o líder social-democrata “num dia diz que não faz julgamentos na praça pública, noutros, como no caso de Tancos, quer tornar a comissão permanente do Parlamento num tribunal. Sentencia quem ainda nem sequer foi julgado e calunia quem não é sequer suspeito nem acusado”. “É uma pessoa assim que queria ser primeiro-ministro de Portugal”, ironizou.

Costa, que falou ao almoço e depois à noite em Guimarães, a mensagem foi centrada no apelo ao voto: “As eleições não se ganham nas sondagens. Podemos ir à frente com mais ou menos perspectivas de voto nas sondagens, mas o que conta mesmo são os votinhos com a cruz posta à frente do símbolo da mãozinha do PS”, avisou. Desde o final desta semana que os socialistas acentuaram a dramatização no apelo ao voto e na “mobilização”. “Há um grande esforço de mobilização a fazer, um grande combate a fazer para ganharmos mesmo as eleições”, disse Costa.