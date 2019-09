Greta

Embora não seja grande admirador de João Miguel Tavares reconheço que alguns Dos seus artigos no PÚBLICO se revestem de algum interesse. No entanto o de 26 do corrente intitulado “O sacrifício de Santa Greta no altar do Deus-Verde,” não só é despropositado como ofensivo para a visada, que tem feito mais pelo ambiente, mesmo que ingenuamente, do que muitos inúteis engravatados. O seu interesse ao contrário de tantos outros/as, sem qualquer síndroma visível, é para o bem de todos nós e dos vindouros. Curioso é que no seu artigo tão depressa a elogia como a seguir a critica de uma forma no mínimo pouco simpática atingindo salpicos de ofensa. Mais valia que deixa-se a jovem em paz e se dedicasse àqueles que conscientemente e sem qualquer síndroma visível a olho nu, e que pelo vil metal, se dedicam a explorar tudo e todos roubando e mentindo com a maior desfaçatez, apoiados em ilustres advogados e pelos tão badalados “Direitos, Liberdades e Garantias” que acompanhados de uma branda Justiça, fazem com que processos, embora complicados, demorem anos a resolver, muitas vezes dando em nada.

Carlos Leal, Lisboa

Outra vez Tancos

Um grupo de meliantes roubou dos paióis de Tancos um conjunto significativo de armas e munições vindo depois a constatar-se que a segurança dos tais paióis era perfeitamente irrisória, para não dizer anedótica. Como não se provou que o governo não tivesse satisfeito qualquer eventual pedido de verbas para reforço da segurança dos paióis, a culpa é estritamente militar. Mas uns meses depois, os tais meliantes que roubaram as armas quiseram desfazer-se delas e em vez de procederem ao seu depósito num local ermo e comunicar às entidades militares as coordenadas GPS desse local, resolveram de conluio com militares montarem uma operação onde a tropa aparecesse a recuperar heroicamente o material de guerra roubado.

Quem como eu tenha idade suficiente para ter passado dois anos como oficial miliciano num quartel-general sabe bem como a tropa ama actos heróicos e abomina comunicar a civis quaisquer detalhes “castrenses” (palavra que eles adoram). Assim, sempre acreditei que o ministro não saberia de nada e o que veio na época a lume sobre o que o major Brazão teria comunicado ao chefe do gabinete do ministro (um militar), que não se apurou que tivesse feito a transmissão ao ministro desse texto de que aliás pouco se percebia.

Agora vem o Observador transcrever SMS trocados entre o ministro e um deputado do PS, onde o ministro afirma que vai mentir ao Parlamento sobre o que sabia do assunto, o que me deixa perplexo, pelo facto de supor que ele não saberia de nada. Mas, em resumo, tudo isto é um folhetim medíocre de tropelias militares que em nada afecta a nossa vida civil e que não nos deve levar a perder muito tempo.

É lamentável que tragam tais assuntos para a campanha eleitoral, porque este folhetim infecto-castrense não nos deve distrair da escolha que temos de fazer a 6 de Outubro.

Carlos Anjos, Lisboa