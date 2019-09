Pompeo intimado a depor no Congresso na investigação para o impeachment de Trump

O Partido Democrata, maioritário na Câmara dos Representantes, está a acelerar a investigação que poderá conduzir a um processo de impeachment e eventual destituição de Donald Trump. O primeiro membro da Administração intimado a depor foi o secretário de Estado, Mike Pompeo.

Nos termos da intimação, Pompeo terá ainda de apresentar uma série de documentos e várias testemunhas, que se espera que possam esclarecer o que parece ter sido a tentativa do Presidente dos Estados Unidos de pressionar a Ucrânia a ajudá-lo a obter material para fazer uma campanha suja contra um rival político, Joe Biden, o seu potencial adversário nas eleições presidenciais de Novembro de 2020.

Entre os citados figura a embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Marie Yovanovitch, que deporá a 2 de Outubro, Kurt Volke, o enviado especial dos EUA para a Ucrânia – que, no entanto, apresentou a sua demissão na sexta-feira à noite, considerando não ter mais condições para desempenhar as suas funções –, e o embaixador de Trump para a União Europeia (UE), Gordon Sondland (dia 10). Todos eles são mencionados ou no resumo da conversa do Presidente dos EUA com o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenskii, a 25 de Julho, ou na denúncia anónima feita, ao que tudo indica, por um analista da CIA, diz o New York Times, que tomou conhecimento da conversa na Casa Branca.

A 4 de Outubro será ouvido à porta fechada o inspector-geral dos serviços secretos, Michael Atkison, que considerou ser credível o relatório do denunciante. E os congressistas democratas estão ainda a debater se vale a pena convocar a depor Rudolph Giuliani, o advogado particular do Presidente Donald Trump – uma figura central da questão ucraniana –, diz a agência Reuters.

Para combater a investigação que está a iniciar-se no Congresso, a campanha para a reeleição de Donald Trump anunciou ter investido dez milhões de dólares para que comece a rodar na televisão e em sites na Internet, já na próxima semana, um novo anúncio, com o título “Corrupção de Biden”, que acusa o Partido Democrata de estar a fazer política com a investigação para o impeachment.

Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama, transformou-se num alvo porque as sondagens o têm apresentado como o melhor candidato para ganhar as primárias do Partido Democrata e tornar-se o representante do partido a disputar as eleições presidenciais de 2020, juntamente com Donald Trump. Algumas sondagens estão a mostrar, no entanto, que a senadora Elizabeth Warren pode suplantar Biden – mas é apenas uma tendência.