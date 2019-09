Afegãos vão às urnas na mira dos talibãs

Votou nas eleições presidenciais de 2014 e, em retaliação, os talibans cortaram-lhe um dedo indicador. Dividido entre o medo e o dever, Ahmad está indeciso sobre se vai votar nas presidenciais deste sábado no Afeganistão. “Sei que por amor ao meu país deveria votar, mas olho para os candidatos e penso que nenhum deles vale o risco”, disse à Associated Press.

Há meses que o país vive uma escalada de violência e os talibans prometeram ataques contra as mais de cinco mil mesas de voto das quartas eleições presidenciais desde que foram afastados do poder pelos norte-americanos, em 2001. O Governo destacou mais de 100 mil soldados e polícias para protegerem os locais de voto, mas nem assim conseguiu tranquilizar quem receia perder a vida num gesto democrático tão simples como votar. As negociações de paz falharam e o sentimento de insegurança é maior que nunca num país em guerra há mais de 40 anos e onde as eleições são sempre alvo de atentados.

Mais de nove milhões de afegãos estão registados para votar (numa população de 34 milhões) e terão de escolher entre 18 candidatos, depois de uma campanha eleitoral de 60 dias que terminou esta quinta-feira. Mas apenas dois têm verdadeiras hipóteses de vencer num país fracturado por divisões étnicas, alianças instáveis e décadas de guerra: o Presidente Ashraf Ghani e o chefe do Governo, Abdullah Abdullah.

São eternos rivais e desde 2014 que partilham o poder numa solução de Governo de Unidade Nacional para impedir que venham ao de cima mais divisões e violência. Ghani apresenta-se como o candidato que quer “construir o Estado” e Abdullah como o da “estabilidade e integração”. É a segunda vez que se defrontam em presidenciais e, para Abdullah, que já tentou também eleger-se frente a Hamid Karzai, é a desforra há muito esperada.

Se na primeira volta nenhum dos candidatos ultrapassar os 50% dos votos, uma segunda será realizada duas semanas depois. Espera-se que os resultados preliminares da primeira sejam anunciados a 19 de Outubro e os finais a 7 de Novembro. Se houver uma segunda volta, prevê-se que o regresso às urnas aconteça a 23 de Novembro.

Arriscar a vida

As eleições afegãs costumam ser marcadas por suspeitas de fraude eleitoral e corrupção, e o risco de segurança pode levar ao encerramento de muitas mesas de voto. Além disso, receia-se que o candidato que perder conteste os resultados. “Acho que [a repetição dos resultados de 2014] é provável e isso teria graves consequências para o Afeganistão”, disse Ali Yawar Adili, analistas da Rede de Analistas do Afeganistão, ao Guardian. “O Presidente Ghani já disse que as eleições são o derradeiro teste à continuação da república”.

Dois dos riscos que o regime enfrenta são a participação ser historicamente baixa, ameaçando desde logo a já de si frágil consolidação democrática e a legitimidade do próximo Presidente nas negociações que podem vir aí, e a falta de diálogo entre os líderes políticos. “O Afeganistão precisa de um Presidente, não de dois. Não vou aceitar um Governo de unidade nacional”, disse o Presidente afegão à Radio Free Afghanistan. Uma postura que ameaça abrir brechas no regime e pôr em causa uma possível abertura a negociações com os talibans, que tardam em acontecer.

Votar quando a situação está má significa que se é louco. E eu não o sou Qasim Walizada, taxista de 29 anos, ao Guardian

“Votar quando a situação está má significa que se é louco. E eu não o sou”, disse Qasim Walizada, taxista de 29 anos, ao Guardian, sublinhando que as “mesas de voto não são seguras”. O risco é considerado tão elevado que os observadores internacionais não estarão nas mesas de voto, escrutinando o processo à distância.

Mas há também quem, determinado mas sem acreditar nas eleições, não ceda às ameaças dos talibans. “Arriscar a vida para votar mostra compromisso com a democracia”, disse à Reuters Masoudi, consultor cultural da UNESCO de 21 anos que vai votar pela primeira vez. “Perdi toda a esperança no processo eleitoral quando soube que pode ser facilmente manipulado pelos políticos. [Votar] Tornou-se um esforço desperdiçado, mas tenho de proteger os meus direitos”.

É preciso negociar

O resultado das eleições está profundamente ligado ao processo de paz afegão. O próximo Presidente terá como principal missão negociar o futuro do país com os talibans, já que os norte-americanos querem há muito retirar as suas tropas. Se não o conseguir, o país continuará em permanente guerra e os islamistas podem bem ganhar o conflito, à semelhança do que aconteceu após a retirada das forças soviéticas, em 1989. Washington já percebeu que não existe solução militar para o conflito que se arrasta há 18 anos, principalmente quando os islamistas estão mais fortes que nunca e controlam dois terços do país. Em consequência, a opção negocial ganhou força.

As negociações entre Washington e os talibans começaram em Outubro de 2018, em Doha, no Qatar, e as nove rondas que seguiram resultaram, em Agosto, num acordo preliminar. Porém, pouco depois de ser anunciado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pôs fim às negociações argumentando com a morte de um soldado norte-americano num atentado dos talibans. Mas a verdadeira razão extravasa em muito as fronteiras afegãs: foi uma decisão com as presidenciais norte-americanas de 2020 no horizonte.

Na campanha presidencial de 2016, Trump fez da retirada dos soldados norte-americanos do Iraque e do Afeganistão uma das suas bandeiras eleitorais e não o cumpriu até ao momento. Bem pelo contrário, chegou até a anunciar, em Agosto de 2017, o aumento de tropas das 8400 para as 14 mil no Afeganistão – reduziu-as entretanto em duas mil. O aproximar das eleições de 2020 fez com que a Casa Branca apostasse as fichas nas negociações e apressou-as, cedendo, dizem os analistas, mais do que recebeu em troca. O acordo iria deixar o Governo afegão à sua sorte.

As negociações basearam-se em quatro pontos: a garantia dada pelos talibans de que o Afeganistão não seria usado para ataques contra os Estados Unidos e seus aliados, a completa retirada das forças norte-americanas e da NATO do país, o acordo de se iniciar um diálogo entre o Governo afegão e os talibans e um cessar-fogo permanente. Os islamitas sempre se recusaram a negociar com o regime afegão acusando-o de não ser mais que uma “marioneta” dos norte-americanos.

Não havia, portanto, garantias de que os talibans respeitassem um cessar-fogo após a retirada das tropas norte-americanas e da NATO e muito menos que negociassem a paz com o Governo afegão. Assim, explica o analista Max Boot no blogue do Council of Foreign Relations, houve três erros capitais da Administração Trump: a exclusão do Governo afegão da mesa das negociações, o não haver cessar-fogo durante as conversações e a constante sinalização da Casa Branca em querer retirar as suas forças.

Estes erros deram liberdade aos talibans para organizar atentados, pressionando Washington na mesa das negociações, e prejudicar as presidenciais afegãs deste sábado. Hospitais, comícios e edifícios governamentais foram os alvos e, em retaliação, as forças do Governo, apoiados pelos Estados Unidos, responderam com um escalar das operações militares aéreas e terrestres – por exemplo, um ataque de drones matou 30 civis afegãos e feriu outros 40 em Khogyani, na província de Nangarhar.

Em Agosto, morreram em média 74 afegãos por dia e, desde o início do ano, os atentados e combates já causaram a morte e ferimentos a mais de 4000, a maioria às mãos das forças do Governo e seus aliados, dizem as Nações Unidas.