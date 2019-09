Eneko Atxa, uma alma basca no “romantismo absoluto” de Lisboa

Quando saímos, no final do jantar, do novo Eneko Lisboa, o restaurante que o chef basco do Azurmendi (três estrelas Michelin) acaba de inaugurar (abertura oficial dia 1 de Outubro) no espaço do antigo Alcântara Café, levamos connosco um pequeno saquinho de serapilheira com sementes. São de ervilha, explica-nos uma das funcionárias da equipa, recomendando-nos que as plantemos apenas no Outono.

