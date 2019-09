O esplendor do Outono no Japão: um mosaico de três aldeias históricas

Mal saio do autocarro, sob um céu de um azul sem uma única nuvem, embrenho-me por um trilho rodeado de uma vegetação densa com as suas cores outonais e envolto num silêncio que apazigua a alma e a enche, ao mesmo tempo, de nostalgia perante a força do cenário que de vez em quando espreita por entre as árvores com as suas folhas em tons de laranja, de amarelo, de vermelho.

Continuar a ler