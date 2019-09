Sporting goleia e reedita final portuguesa na Europa

O Sporting venceu neste sábado o Sarzana por 7-0, em jogo das meias-finais da Taça Continental de hóquei em patins, e reencontra o FC Porto na final, no domingo à tarde (17h), depois da conquista da Liga Europeia diante dos “dragões”.

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting entrou praticamente a vencer, com Pedro Gil a desfazer o nulo na primeira investida atacante dos “leões”, 15 segundos após o apito inicial. A vantagem aumentou aos oito minutos, num “disparo” desviado em João Souto a enganar o guarda-redes do Sarzana, que também ficou a ver passar o “míssil” de Ferran Font, aos 12’, que colocou a equipa da casa a vencer por 3-0 desde cedo.

Até ao intervalo, o jogo acalmou, com os campeões europeus a controlarem algum atrevimento por parte dos italianos, que viram Ângelo Girão impedir o golo em duas grandes penalidades a favor do Sarzana.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Souto, “cara nova” do plantel “leonino”, ampliou a vantagem para 4-0 já no decorrer da segunda parte, aos 33, seguindo-se o quinto golo sportinguista, aos 42, por Raúl Marin, na conversão de uma grande penalidade.

Paulo Freitas aproveitou a folga no resultado para fazer descansar alguns jogadores, como o capitão Ângelo Girão, com Zé Diogo, habitual guarda-redes suplente, a manter a baliza inviolável até ao fim.

A “goleada” não se ficou aí, pois Toni Pérez, aos 47, e Gonzalo Romero, na entrada para o minuto final, apontaram os dois últimos golos do Sporting, fixando o resultado em 7-0.