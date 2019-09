Rodrigo Pinho foi o rosto da reviravolta do Marítimo

O Marítimo alcançou neste sábado, na 7.ª jornada, a segunda vitória na Liga portuguesa de futebol. Na Madeira, os insulares estiveram a perder com o Moreirense, mas deram a volta nos últimos seis minutos, graças a dois golos de Rodrigo Pinho (1-2).

Num jogo com 10 cartões amarelos, o marcador funcionou pela primeira vez aos 79’, na sequência de um golo do experiente avançado Nenê. Os minhotos ficavam na frente do marcador, mas seriam incapazes de suster a reacção do Marítimo, à imagem do que já acontecera com o Benfica na passada ronda.

Aos 84’, Rodrigo Pinho sofreu uma falta dentro da área adversária e converteu a respectiva grande penalidade. E aos 86’ voltou a marcar, aproveitando um ressalto gerado por um pontapé de canto para rematar, dentro da área, para o poste mais distante da baliza do Moreirense.

O Marítimo soma agora oito pontos, mais um que o Moreirense, e ocupa provisoriamente o 10.º lugar do campeonato.