Famalicão dá a volta ao Belenenses SAD e segura liderança

Está para durar a liderança do Famalicão na I Liga do futebol português. Dê por onde der, quando terminar a 7.ª jornada os minhotos vão continuar isolados no topo da classificação, graças à reviravolta no marcador operada neste sábado diante do Belenenses SAD (3-1).

Num jogo pleno de intensidade, e mais partido no segundo tempo, quando os anfitriões correram maiores riscos, os lisboetas colocaram-se na frente do marcador muito perto do intervalo, através do médio Tiago Esgaio (44').

João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, acabaria por trocar Toni Martinez por outro avançado, Anderson Silva, e os efeitos foram imediatos. Aos 61’, Pedro Gonçalves fez o empate num golpe de cabeça em que o guarda-redes Koffi poderia ter feito melhor e os anfitriões aproveitaram a onda.

É verdade que o Belenenses SAD ainda voltou a assustar numa transição ofensiva, em que Defendi levou a melhor sobre Licá, mas o volume ofensivo dos minhotos voltaria a dar frutos. Anderson aproveita uma recuperação de bola perto da área adversária para driblar um dos centrais e rematar sem cerimónia para o 2-1, aos 80’, sete minutos antes de bisar. Cruzamento da direita e emenda na pequena área, sentenciando a partida.

São já seis vitórias em sete jogos e a liderança incontestada do campeonato, a par do estatuto de uma de duas equipas (a segunda é o Boavista) que ainda não perderam na competição. A Liga portuguesa vai parar nas próximas semanas e, durante pelo menos mais um mês, o Famalicão vai continuar a olhar de cima para baixo todos os adversários na tabela.