A estreia da estafeta mista deu um recorde do mundo

Será, provavelmente, um recorde de curta duração, mas terá o seu valor simbólico. Ao segundo dia dos Mundiais de atletismo que se estão a realizar em Doha, no Qatar, caiu o primeiro recorde do mundo na estreia absoluta da estafeta mista de 4x400m em grandes campeonatos internacionais. Aconteceu logo na primeira eliminatória, com o quarteto dos EUA formado por Tyrrell Richard, Jessica Beard, Jasmine Blocker e Ogi Igbokwe a fixar esse máximo em 3m12,42s.

Praticamente todas as equipas presentes nas eliminatórias usaram a combinação de homens a iniciar e a fechar, com as duas mulheres a correr os dois percursos intermédios, com a excepção do quarteto japonês que abriu e fechou com mulheres e teve os homens na segunda e terceira voltas - foi uma estratégia que falhou redondamente, já que o Japão ficou em último no conjunto das duas séries.

Estas eliminatórias tiveram, na verdade, uma série de recordes estabelecidos pelas equipas participantes, nada menos que dez em 16 quartetos. Houve três recordes continentais estabelecidos por Bahrain (Ásia), Brasil (América do Sul) e Grã-Bretanha (Europa), mais recordes nacionais para Jamaica, Bélgica, Canadá, França e Japão, para além de uma melhor marca do ano para a Índia.

Esta novidade em Mundiais de atletismo terá a sua final neste domingo e, se tudo correr como se espera, irá dar mais uma medalha de ouro aos EUA.