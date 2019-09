Derby de Madrid terminou em empate

Foi um derby sem muito risco, de posicionamentos rigorosos e poucas aproximações perigosas às balizas. Foi um derby com um remate enquadrado do Atlético de Madrid e três do Real Madrid. Foi um derby que terminou sem golos, um resultado que serve para manter os “merengues” no comando do campeonato e para alimentar a esperança de um novo líder aos adeptos da Real Sociedad.

Continuar a ler