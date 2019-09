City passa em Liverpool, Wolverhampton estreia-se a ganhar

O Liverpool já tinha feito o trabalho de casa na 7.ª jornada da Premier League e, por isso, o Manchester City precisava de ganhar na cidade do rival para manter distâncias no topo da classificação. E foi isso que sucedeu. O Everton, treinado por Marco Silva, perdeu em Goodison Park (1-3) e viu os “citizens” consolidarem o segundo lugar.

Gabriel Jesus inaugurou o marcador para os visitantes, aos 24’, mas a vantagem só durou sete minutos. Calvert-Lewin igualou antes do intervalo e o empate manteve-se até 20 minutos do apito final.

Aos 71’, Riyad Mahrez desbloqueou o jogo na marcação de um livre directo para, minutos mais tarde, Raheem Sterling confirmar o triunfo, num remate que embateu na trave e depois no solo, sendo necessário o recurso à tecnologia da linha de golo para validar o 1-3.

Continua, assim, a ser de cinco pontos o fosso que separa o líder, o Liverpool (sete triunfos em outros tantos jogos), do Manchester City, sendo que o Leicester City pode no domingo ultrapassar o West Ham e reclamar o terceiro lugar.

Último é mais último

Já o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu pela primeira vez esta época na Premier League, ao bater em casa o Watford, por 2-0, em jogo da 7.ª jornada. Os “wolves”, que terminaram em sétimo na época passada, apenas atrás dos seis candidatos ao título, contavam até agora com quatro empates e duas derrotas.

Tem sido um início difícil para a equipa que mais jogadores portugueses tem no primeiro escalão inglês e que também perdeu com o Sporting de Braga em casa na estreia no grupo K da Liga Europa de futebol.

Neste sábado, e já depois de o líder Liverpool ter vencido em casa do Sheffield United, os jogos da tarde apresentavam Tottenham e Chelsea a jogarem em casa (onde conseguiram vitórias sobre o Southampton, por 2-1, e Brighton, por 2-0, respectivamente) e os “wolves” ainda à procura do primeiro triunfo.

Com Rui Patrício, João Moutinho e Pedro Neto a titulares, Rúben Neves e Rúben Vinagre no banco, e sem Diogo Jota nos convocados, a equipa viu-se a vencer aos 18 minutos, graças a um golo de Doherty, assistido por um cruzamento de Neto. A tranquilidade veio na segunda parte, num autogolo de Janmaat, a tentar desviar uma bola de cabeça na pequena área, aos 61’.

Com este resultado, o Wolverhampton vai terminar a jornada no 14.º lugar, com os mesmos sete pontos do Southampton. O Watford mantém-se na cauda da tabela, com apenas dois.