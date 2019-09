Christian Coleman é o novo rei da velocidade

O norte-americano Christian Coleman é o novo homem mais rápido do mundo, depois de triunfar neste sábado na final dos 100m dos Mundiais de atletismo de Doha. Vice-campeão há dois anos, em Londres, Coleman dominou a prova, terminando com um novo recorde pessoal de 9,76s, à frente do seu compatriota Justin Gatlin, campeão em 2005 e 2017, que, aos 37 anos, ainda corre ao mais alto nível - ficou com a prata com uma marca de 9,89s. A completar um pódio feito na América do Norte, o canadiano Andre de Grasse ficou o o bronze, também com um novo recorde pessoal (9,90s).

Continuar a ler