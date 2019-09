Barcelona ganha nos arredores de Madrid e pressiona rivais

O arranque de campeonato do Barcelona tem estado longe de ser um mar de rosas, mas a equipa está a recompor-se aos poucos. Mesmo com vitórias apertadas, os “blaugrana” têm-se mantido no pelotão da frente e neste sábado voltaram a pressionar o rivais de Madrid (que se defrontam mais logo), com um triunfo nos arredores da capital espanhola, sobre o Getafe (0-2).

Num “onze” que não contou com Lionel Messi, foi Luis Suárez a inaugurar o marcador aos 41’ e, aos 47’, o reforço Junior Firpo (que está a tentar aproveitar a ausência por lesão do lateral Jordi Alba) a assinar o segundo golo. Nelson Semedo entrou aos 75’, para o lugar de Griezmann, e ainda viu o colega Lenglet ser expulso, a 10 minutos do final, tendo o Getafe ameaçado por duas vezes a baliza catalã nesse período.

O Barcelona, que alcançou o primeiro triunfo fora de casa, soma agora 13 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid e menos um do que o Real Madrid, ficando agora à espera do desfecho do derby desta noite para saber em que posição vai terminar a jornada.