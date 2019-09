What the fork? The Good Place está de volta mas esta é a última temporada

A Crítica da Razão Pura voa da prateleira directamente para as mãos de Chidi. “Posso convocar livros de filosofia como se fossem o martelo de Thor. Isto é literalmente o sonho da minha vida!”, entusiasma-se uma das personagens centrais no novo episódio de The Good Place, uma comédia sobre ética, filosofia, moral — e provavelmente o único lugar na televisão onde Immanuel Kant é uma referência um bocado básica.

