De Goodfellas a Oldfellas

O Festival de Cinema de Nova Iorque abriu na sexta-feira com aquele que é o evento cinematográfico do ano: The Irishman, de Martin Scorsese, com Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel e Al Pacino sobre um hitman e o desaparecimento do sindicalista Jimmy Hoffa. Um país, e um património cinematográfico, a olhar para o fim.