No primeiro fim-de-semana de Outono, a chuva (ainda) não será problema e as temperaturas vão rondar os 30 graus no Sul do país, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A zona Sul do país será a que terá mais sol, com céu limpo em praticamente todos os distritos, enquanto o Litoral Norte estará mais fresco.

No sábado, Lisboa vai chegar aos 25 graus, aumentando para os 26 no dia de domingo, sempre com céu limpo. Évora é a região onde se registarão as temperaturas mais altas: os termómetros irão rondar os 30 graus em ambos os dias do fim-de-semana.

As temperaturas descem ligeiramente a Norte, com o Porto a registar uma máxima de 22 graus, no domingo. No sábado, a cidade Invicta estará um pouco mais fria, com 20 graus. Em ambos os dias, o céu estará ligeiramente nublado.

Em Braga e Viana do Castelo, a nebulosidade agrava-se: ambos os distritos contarão com céus muito nublados no domingo, com 23 e 21 graus, respectivamente.

Segundo as previsões, o arquipélago dos Açores — que poderá ser atingido pelo furacão Lorenzo na próxima semana — será a única região do país onde se registam aguaceiros. No domingo, as ilhas de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores terão céus nublados, com queda de chuva.

Na Madeira, o céu contará com poucas nuvens: a temperatura rondará os 26 graus, no Funchal, no próximo fim-de-semana.