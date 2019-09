Ninguém acertou no Euromilhões. Jackpot volta a ser de 190 milhões de euros

Mais uma vez, o próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot de 190 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A chave vencedora do concurso 078/2019 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 24 - 37 - 41 - 43 - 46 e pelas estrelas 02 e 08.

O segundo prémio, de 4.698.171,86 euros, vai para quatro apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 69.827,43 euros, vai contemplar oito jogadores, também fora de Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O quarto prémio, de 3.252,83 euros, vai ser entregue a 84 apostadores, oito dos quais em Portugal.

O código vencedor do concurso 039/2019 do M1lhão, também sorteado esta sexta-feira, é FQN 24505. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no Funchal, Madeira.

Consulte os resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.