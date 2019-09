Jovens médicos reclamam em petição redução de horário para 35 horas semanais

Uma jovem médica lançou esta semana uma petição em que reclama que os clínicos passem também a trabalhar 35 horas por semana no Serviço Nacional de Saúde (SNS), em vez de 40 horas, à semelhança do que acontece com os outros trabalhadores do sector. Em dois dias, a petição foi assinada por quase três mil clínicos que subscreveram este apelo à “igualdade de direitos” expressa nas “35 horas" também “para os médicos no SNS”.

Continuar a ler