É bom ter os jovens nas ruas

É reconfortante saber que o presidente da Associação dos Directores das Escolas de Portugal, Filinto Lima, apoia a greve climática que ontem levou às ruas de 30 cidades milhares de jovens. Porque, explicou na Antena 1, essa greve revela uma “atitude cívica” positiva e propicia uma experiência que, sob todos os pontos de vista, “vale mais do que um dia dentro da escola”. Quando, um pouco por todo o lado, se acentuam as críticas à activista sueca Greta Thunberg e a tudo o que ela representa, é bom que não se venha agora atacar os jovens por se mobilizarem quando, no passado, se criticavam pela sua anomia cívica. Entre uma multidão amorfa e desligada dos problemas do mundo e a energia juvenil das greves climáticas, é fácil escolher.

Num tempo sem personalidades carismáticas à escala global, com os intelectuais demissionários ou envolvidos em causas que geram mais atrito do que progresso, e com os líderes políticos sujeitos a desgaste, os jovens conseguiram inventar a sua própria terapia de substituição. Com Malala Yousafzai, na luta pela educação universal, ou com Emma González, no combate em favor do controlo de armas. Ou com a mais proeminente e mais influente líder juvenil da actualidade, Greta Thunberg, em defesa de mudanças radicais para salvar o mundo da catástrofe ambiental.

Mas se é positivo assistir a essa vontade de intervir e mudar, é também positivo fazê-lo com consciência crítica. A apologia de um mundo descarbonizado a todo o vapor impõe mudanças civilizacionais drásticas que exigem ponderação, discussão e compromisso. Como escreveu no PÚBLICO Pedro Almeida Vieira, “a ‘salvação’ do planeta não se fará com um herói nem um punhado de semideuses, mas sim com homens e mulheres comuns”. Nesse caminho, precisamos, em simultâneo, da energia e da combatividade de Greta Thunberg e dispensamos o radicalismo utópico que acha possível abdicar de aviões ou a linguagem confrontacional que divide o mundo entre mártires e algozes, como, de resto, já aqui defendemos.

Podem questionar-se alguns dos propósitos de Greta. Mas não se deve deixar de apoiar o seu activismo. É excelente ver jovens a participar na vida pública e é inevitável que encaremos os desafios das alterações climáticas como a grande batalha desta e das próximas gerações. Querer atacar a mensageira com acusações por vezes vis e absurdas serve apenas para cobrir o debate com nevoeiro. Discuta-se o que ela diz, sem nos desviarmos do essencial: goste-se ou não da forma ou até de parte do conteúdo, o que ela diz não pode ser ignorado e a onda que ela promove deve merecer o nosso aplauso.

Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Escola Secundária de Lousada Octávio Passos/Lusa Escola Secundária de Lousada Octávio Passos/Lusa Guarda Miguel Pereira da Silva/Lusa Guarda Miguel Pereira da Silva/Lusa Guarda Miguel Pereira da Silva/Lusa Politécnico de Lisboa Politécnico de Lisboa/Instagram Politécnico de Lisboa Politécnico de Lisboa/Instagram Politécnico de Lisboa Politécnico de Lisboa/Instagram Politécnico de Lisboa Politécnico de Lisboa/Instagram Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Lisboa Daniel Rocha Guimarães Nuno Rafael Gomes Guimarães Nuno Rafael Gomes Porto Teresa Pacheco Miranda Porto Teresa Pacheco Miranda Porto Teresa Pacheco Miranda Braga @ttduty/Instagram Leiria @dsubtilfialho/Twitter Leiria @dsubtilfialho/Twitter Covilhã @EsquerdaNet/Twitter Portalegre @greveclimatica_portalegre/Instagram Lisboa Gonçalo Franco Braga Hugo Delgado/Lusa Braga Hugo Delgado/Lusa Porto Inês Trovisco Porto P3 Albufeira Miguel Almeida Porto Nelson Garrido Porto Nelson Garrido Porto Nelson Garrido Fotogaleria