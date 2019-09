No concelho mais jovem do país, há quem não saiba que vai haver eleições

Domingo de manhã, Ribeira Grande, costa norte da ilha de São Miguel, Açores. Na praça central da cidade toma forma uma festa espontânea. Chico Furtado, de 19 anos e boné virado para trás, é o principal animador. “Nós gostámos de uma boa festa”, diz, de acordeão entre os braços, tocando e improvisando umas cantigas em rima. Alguns que por ali estão respondem no mesmo registo. Outros dançam ao som das cantorias, perante o olhar curioso dos turistas que passam. O tempo não está favorável e Chico decidiu vir tocar para a rua, como às vezes faz quando não vai para o mar. É pescador desde os 17 anos e vive no concelho mais jovem do país. “Era preciso ajudar a minha mãe”, explica – e por isso abandonou a escola.

Continuar a ler