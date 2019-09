A campanha está chata. O que é óptimo. E péssimo

Que tal está a correr a campanha eleitoral até ao momento? De forma extremamente civilizada – o que seria uma coisa extremamente aborrecida de se dizer, não fosse vivermos num planeta político onde a gritaria impera. Muito em breve, iremos votar em candidatos que falam com bons modos e dispensam energizar as bases com declarações desvairadas. Eis um facto que não pode ser menorizado, por mais que me custe.

