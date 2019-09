Rio é “homem de palavra”, o “outro é só conversa”

Vera Santos, 71 anos, reformada, olha para o grupo de “jotas" vestidos de T-shirt laranja na praça central da Guarda, junto à Sé Catedral, o ponto de encontro para o arranque de uma arruada. Não é militante do PSD, é apenas simpatizante e gosta do actual líder do partido. “É um homem de palavra, gostava que fosse primeiro-ministro. O outro é mais conversa”, comenta, referindo-se ao actual chefe de Governo. Ao seu lado, de bandeira na mão e autocolante do PSD ao peito, Emília Ramos, militante, admite que a situação não está fácil para o seu partido em vésperas de eleições: “O nosso povo vai mais pela conversa, vai mais pela manobra política”. Na comitiva de Rui Rio está o ex-presidente da câmara, Álvaro Amaro, eurodeputado e arguido em dois processos.

Não é só a presença do antigo autarca que indigna uma cliente da primeira farmácia onde passa a comitiva. “Admiro o povo português que ainda anda nisto”, comenta a educadora de infância, já com 35 anos de serviço, ainda antes de o grupo chegar à porta do espaço. Recebe-o com frieza e desafia o eurodeputado a “arranjar emprego para os jovens”, mas só depois de ambos saírem da farmácia desabafa: “O Álvaro Amaro devia ter vergonha de andar aqui”.

É o eurodeputado que, com o seu sucessor na câmara, Carlos Monteiro, vai guiando Rui Rio pelas ruas da cidade. Numa das lojas, Álvaro Amaro sugere que o líder social-democrata compre um par de meias – “são alemãs” e têm a indicação de “pé esquerdo e pé direito” – mas Rio acaba por dizer que é o seu companheiro de partido que paga o artigo.

A arruada foi o único contacto com a população que Rui Rio fez esta sexta-feira. A polémica de Tancos manteve-se na campanha, mas noutro tom: por um lado, o PSD pediu uma reunião da comissão permanente no Parlamento sobre o caso; por outro, Rio atribuiu a acusação do primeiro-ministro - de que atingira a “dignidade da campanha” – ao facto de Costa não ter ouvido, de facto, as suas declarações. A troca de acusações entre os dois é, afinal, “um incidente de campanha”.