PAN: Greve pelo clima e campanha pelos sem-abrigo

Este sexta-feira foi o dia em que os partidos pequenos brilharam mais na campanha. O PURP, o PDR, o Aliança, todos vieram a terreiro com o argumento de falar sobre Tancos. E tiveram tempo de antena. O PAN também não deixou o assunto cair. André Silva deixou claro que, no seu ponto de vista, o caso de Tancos está “a desviar a atenção daquilo que é essencial” na campanha e defendeu que o processo “não deve contaminar” o período eleitoral.

“Este caso está a desviar a atenção daquilo que é essencial, que é todos podermos fazer uma campanha a informar as pessoas das nossas propostas”, afirmou André Silva, que respondia a perguntas dos jornalistas à margem de uma visita, no âmbito da campanha do PAN, à associação de intervenção comunitária CRESCER, na Quinta do Cabrinha, em Lisboa.

“Parece-me que este tema está, no fundo, a arredar destes dias aquilo que é essencial, que é o debate político sobre as propostas que cada um tem para os próximos quatro anos”, vincou, referindo que isso é “o mais importante”, neste momento.

Em dia de greve climática global, na qual o PAN esteve presente — além de simbolicamente ter feito um dia de campanha sem emissões — o porta-voz do partido afirmou que num país em que se “fala tanto” do desempenho económico e do “Ronaldo das Finanças” é também preciso falar dos sem-abrigo, propondo habitação pública para esta população.

Após uma passagem pela Quinta do Cabrinha, em Lisboa, na sede da CRESCER, associação que trabalha com a população sem-abrigo, migrantes e pessoas que consomem substâncias psicoactivas, André Silva lembrou a menina dos olhos do PAN nesta matéria: a medida que propõe a disponibilização de habitação pública através do aproveitamento de imóveis do Estado, usando a metodologia de Housing First — entregar habitação a sem-abrigo sem a exigência prévia de abstinência, tratamento ou ausência de registo criminal.