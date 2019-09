CDS: Números para o boneco

Há, nas campanhas de todos os partidos, o chamado “número para o boneco”. Ou seja, uma acção de campanha, com objectivos ou menos nobres, mas que os políticos sabem que também vai proporcionar umas imagens de televisão divertidas que levam os eleitores a achar que eles também têm um lado humano. E como as televisões são o meio em que a campanha ainda é mais vista, os “números para o boneco” nunca falham.

Paulo Portas era craque nisso, mas Assunção Cristas não se lhe fica atrás e nesta sexta-feira lá montou mais um número. Foi até Alpiarça, distrito de Santarém, visitar uma plantação de beringelas, perdida no meio de nada. O objectivo era alertar para a falta de trabalhadores para estas tarefas, para a necessidade de acabar com alguns “castigos” fiscais para este trabalho sazonal para que os jovens o possam fazer sem prejudicarem fiscalmente as suas famílias. Mas todos sabiam que ia haver número e os jornalistas lá estavam para o registar.

Primeiro azar: Cristas chegou e não tinha o proprietário à sua espera. A líder não hesitou e avançou campo a dentro. Segundo azar: nenhum dos trabalhadores falava português – eram chineses, indianos e de outras nacionalidades.

Mas o número tinha de ser feito e Cristas fê-lo, imitando a tarefa dos trabalhadores. Toca de colher beringelas e lançá-las para um enorme cesto de metal, em lançamento tipo basquetebol. E ainda subiu a um tractor para falar como único português que ali labutava. Por fim, lá apareceu o proprietário da terra lá apareceu para iniciar a chamada parte séria.

De certeza que o “número” passou em todas as televisões e está referido em todos os jornais online. Objectivo cumprido. Uma dúvida: “os números para o boneco” ainda valem votos? Enquanto os jornalistas lá forem, os políticos de todos os partidos vão achar que sim.