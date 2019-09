E se existisse uma linha de apoio para adultos “irracionalmente zangados” com Greta?

Não é a primeira vez que Greta Thunberg fala das “mentiras e teorias de conspiração” que diz ser alvo desde que começou um movimento global, apoiado por milhões de jovens. Depois da activista sueca chegar aos Estados Unidos da América (num iate alimentado a energia solar) para discursar na Cimeira do Clima da ONU, os “fomentadores de ódio" estão “mais activos que nunca”, como escreveu numa publicação no Facebook. Até Donald Trump se juntou ao coro de críticas com um tweet sarcástico sobre o discurso de Thunberg que acusou os líderes mundiais de falharem aos jovens. “Honestamente, não percebo por que é que há adultos que escolhem passar o seu tempo a gozar e ameaçar crianças e adolescentes”, disse a activista.

Mark Humphries, apresentador australiano, também não. Por isso, criou uma linha de apoio Greta Thunberg para “quem fica irracionalmente zangado com uma jovem sueca que quer salvar o planeta”. “Se é um homem adulto que precisa de gritar com uma criança por alguma razão, a linha de ajuda está aqui para o tolerar”, começa o anúncio satírico, publicado na quinta-feira pela ABC, e que já foi partilhado por Greta. “Antes de escrever tudo em caps lock na secção de comentários”, vale a pena ver este vídeo. E ler este artigo.