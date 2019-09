Milhares protestam em Lisboa pelo clima: “Sim ao futuro”

A Praça do Cais do Sodré já estava cheia às 15h desta sexta-feira com milhares de pessoas ainda mal a concentração pelo clima tinha começado. Viam-se dezenas de cartazes em português e inglês. No megafone as palavras de ordem saem primeiro em inglês: “power to the people”, “power”, “people”. Ou em português: “não ao furo, sim ao futuro”.

Entre os manifestantes viam-se crianças que ainda se movem em carrinhos, estudantes de escolas internacionais, jovens pertencentes a organizações não-governamentais ou juventudes partidárias, estudantes de todas as idades, portugueses e estrangeiros. Poucas manifestações terão cruzado todas as faixas etárias como estas marchas. “Os jovens estão na rua, a luta continua”, gritavam. Pelas 16h15, estavam já a atravessar o Terreiro do Paço, a caminho do Rossio.

Tomás Chasqueira, de 17 anos, da associação EPA 66 - Estudantes pelo Ambiente — um movimento apartidário, ao contrário dele próprio que é do PCP — tem o megafone na mão. “O nosso movimento quer trazer à discussão as verdadeiras causas e a raiz dos problemas ambientais. O sistema capitalista é o verdadeiro responsável pela lapidação dos recursos naturais”, diz ao P3. Vir para a rua é importante: “Para que a juventude se mobilize por aquilo em que acredita e fomentar a mudança.” Na imensa massa de gente ouve-se “menos mentira, mais acção”.

Portugal aderiu à iniciativa com várias acções pelo clima durante uma semana, que começou a 20 de Setembro e termina esta sexta-feira com manifestações em várias cidades. Em Lisboa, foi marcada para as 15h, no Cais do Sodré.

Definida como um movimento “estudantil político-apartidário, descentralizado, pacífico”, a Greve Climática Estudantil — inspirada na greve que a activista sueca de 16 anos Greta Thunberg começou a fazer às sextas-feiras e que deu origem às “Fridays for Future” — instigou sindicatos, organizações da sociedade civil, autarquias, universidades a aderirem a este protesto sob o chapéu Salvar o Clima.

Querem abrir um debate sobre “justiça climática” — “porque existem responsáveis e os mais afectados são aqueles cuja palavra menos conta” — e exigem que este tema entre na agenda dos governos para que façam da resolução da crise climática uma prioridade. Acusam políticos e elites económicas de ignorar “a bomba climática que está prestes a explodir nas nossas mãos”.

A 15 de Março saíram à rua milhares de estudantes (a organização diz terem sido mais de 20 mil em Portugal, e mais de um milhão e meio em todo o mundo). Em Portugal as revindicações são, entre outras: encerrar as centrais termoeléctricas de Sines e do Pego (que produzem energia e ainda funcionam a carvão), acabar com as concessões petrolíferas e de gás que ainda existem em Portugal (e revogar a legislação que permite o lançamento de novas concessões); em relação ao gás natural proibir a importação daquele que seja obtido por fracturação hidráulica e travar a expansão do sistema de recepção, armazenamento e transporte; cancelar grandes projectos que impliquem aumento de emissões de gases com efeito de estufa; ter um sector público a liderar o processo de produção de energia a partir de fontes renováveis; implementar um plano de eficiência energética; electrificar o sistema de transportes; expandir a rede de transportes públicos nas principais cidades ou introduzir a gratuitidade dos transportes públicos durante a próxima legislatura.

"Ferramenta poderosa"

“A greve e a mobilização para as ruas é uma ferramenta poderosa para pressionar políticos e para conseguir alterar estruturas da sociedade que alimentam a crise climática (a forma como produzimos, como nos alimentamos e como nos transportamos, enquanto sociedade em geral, por exemplo)”, escrevem. “Cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 será a maior transformação que a humanidade já empreendeu, e é exactamente aquilo que a ciência nos diz ter de acontecer”. “Não fazê-lo é destruir as condições materiais que permitiram a civilização humana.”

Os activistas da Greve Climática Estudantil explicam a sua estratégia: “Enquanto estudantes temos escasso poder económico e alguns de nós nem sequer podem ainda votar. A verdade é que esvaziar uma sala de aula ou uma escola, recorrendo à greve, é uma mensagem colectiva poderosa. Estamos em greve às aulas mas não contestamos o estabelecimento de ensino em si, como seria de esperar de uma greve normal.”

O seu lema é “parar para avançar": “Paramos porque o nosso futuro, de todas as gerações hoje vivas — pais, filhas, netas e avós — está a ser-nos roubado à frente dos nossos olhos. Paramos porque somos as últimas gerações que podem resolver este problema”.