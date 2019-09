Extinction Rebellion Portugal corta o trânsito na Almirante Reis em Lisboa

Mais de quinhentas pessoas estão manifestar-se na Almirante Reis em Lisboa, esta sexta-feira à tarde, num protesto contra a crise climática, depois da manifestação da Greve Climática Global que saiu do Cais Sodré. Sentados no chão, com tendas, os activistas da Extinction Rebellion Portugal prometem não sair enquanto não forem obrigados.

Os manifestantes estão a bloquear o cruzamento da Avenida Almirante Reis com a Rua de Angola. No local há já uma forte presença policial e os agentes tentam tirar as tendas que já estão montadas.

Na página do evento no Facebook, o Extinction Rebellion avisa que o objectivo do protesto é criar “um espaço de rebelião aberto, seguro”. Os activistas reivindicam “a declaração de emergência climática, a neutralidade carbónica até 2030 e a criação de uma assembleia de cidadãos que, ajudada por especialistas, pode lançar recomendações e orientações políticas”.

O grupo ganhou visibilidade em Portugal quando interrompeu um discurso do primeiro-ministro, em Abril, para mostrar desagrado face à construção de um aeroporto no Montijo. Isto aconteceu semanas depois do início do movimento internacional de “acções directas não violentas”.