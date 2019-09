Greve climática em Portugal: estudantes voltam a sair à rua — e, desta vez, não vão sozinhos

A greve dos estudantes quer arrastar os trabalhadores das secretárias e abrir o protesto a toda a gente, com alguns sindicatos e associações a subscreverem a terceira greve em Portugal. Há concentrações confirmadas em cerca de 30 localidades de todo o país, a várias horas do dia, mas a maioria das marchas está marcada às 17h, de forma a que os trabalhadores cujos sindicatos não aderiram à greve ainda cheguem a tempo de se juntar. O mote: “Paramos porque não é possível continuar a fingir que será com pequenos remendos e ‘ambições’ que avançamos, mas sim com acções concretas e mudanças profundas, construídas socialmente para responder a um problema sem paralelo. Paramos pela vida.”

Na Guarda, cerca de 200 jovens de escolas básicas e secundárias juntaram-se às 10h30 para uma marcha nas ruas do centro da cidade. No percurso de cerca de um quilómetro entre o local da concentração e os Paços do Concelho, os manifestantes gritaram as palavras de ordem que marcam um protesto global iniciado por uma só jovem sueca, há um ano. Ouvia-se: "A nossa luta é todo o dia. É pela água, floresta e energia." Já em Lousada, Eva Cosme, que ajudou a organizar o protesto, estava contente com o resultado. "Somos um concelho muito jovem, mas não há muito espírito de reivindicação, nem essa tradição, como nas grandes cidades, mas como correu, com esta mobilização, foi muito gratificante", disse à Lusa.

Depois das acções de 15 de Março e 24 de Maio, em Portugal, as reivindicações mantêm-se e voltam a ser feitas exigências: a principal é a de “cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030”. Depois de, na semana passada, milhões de pessoas se terem associado ao arranque da semana de Mobilização Global pelo Clima, esta sexta-feira, 27 de Setembro, há uma nova chamada: a Greve Climática Global chega a cerca de 170 países.

E tu, sais à rua hoje? Queremos ver o teu protesto. Envia-nos fotografias para [email protected] ou publica no Instagram e identifica o P3. Vamos acrescentar algumas a esta fotogaleria.