Maria João Pires

Assisti, há meses, na Gulbenkian, ao lançamento da nova temporada de concertos, a de 2019-2020. E fiquei estupefacto quando, ao ser anunciado o regresso de Maria João Pires (MJP) à Instituição, ela foi saudada por uma vibrante salva de palmas.

Bem sei que a memória das pessoas é fraca, mas de mais é demais! Pelos visto é preciso relembrar que MJP, por várias vezes, arrasou o público português que vai a concertos, muito especialmente o da Gulbenkian. E é esse mesmo público que agora se lhe roja masoquística e vergonhosamente aos pés! Vezes sem conta vituperou o país – que lhe deu mais do que a qualquer artista e intérprete – chegando mesmo a deixar Portugal durante alguns anos, por ser indigno dela. É claro que nada disto põe em causa o indubitável e ímpar talento da pianista. Tenho muita pena de não ir ouvir nenhum dos três concertos – certamente notáveis – que MJP já deu e irá dar na Gulbenkian. Mas, ao contrário de muita gente, a memória e vergonha não me deixam pactuar com servilismos bacocos…

Elysio Correia Ribeiro, Lisboa

Greta

Caro João Miguel Tavares, Greta Thunberg é uma voz da ciência, não é uma panfletária ao serviço de uma qualquer ideologia. A jovem sueca não pretende tomar o poder, não advoga a violência contra o capitalismo selvagem que destrói ecossistemas nem “procura nenhuma luta de classes”. E isso incomoda muita gente, da esquerda (PCP) à direita conservadora e liberal (JMT, por exemplo, no seu último artigo em que descredibiliza a miúda com “teorias da conspiração") porque coloca em causa o modelo de vida, a nossa liberdade individual, apontando limites que não deveríamos ultrapassar em nome das gerações futuras.

Trata-se apenas de uma miúda de 16 anos que fala sem filtros apoiada naquilo que a ciência demonstra, estamos a mudar o clima, a acidificar os Oceanos e a promover a extinção em massa das espécies. Há dúvidas quanto a isso? O que pensa JMT sobre a cobertura da “crise climática” feita pelo PÚBLICO? Mau jornalismo? Conspiração do “lobby ecologista"? Das duas uma, JMT não acredita na ciência (quando nasceu em 1973 a concentração de CO2 na atmosfera era de 329 ppm, agora é de 410 ppm...) e nega aquilo que Greta afirma, ou então ignora a magnitude dos problemas que enfrentamos.



João Vaz, Figueira da Foz

Moruroa, son amour

Morreu Jacques Chirac, ex-Presidente da França e também maire de Paris. Os ensaios nucleares no Atol da Moruroa, na Polinésia, no Pacífico, ficaram tristemente associados ao mandato de Chirac como Presidente e levaram até o Libération a dedicar-lhe uma capa com este título: “Moruroa, son amour”. Achei a manchete do Libération muito feliz, honrando as nobres tradições do jornal e estando totalmente de acordo com ela não vou julgar Chirac, porém, por um episódio menos bom da sua Presidência. Chirac foi um político que agiu sempre, por certo, em função do que considerava ser o melhor para a sua França. Tal como De Gaulle, Mitterrand, Pompidou, Giscard e outros. Denegri-lo na hora da sua morte, ou reduzi-lo a Moruroa, não seria justo nem razoável. A obra de Chirac, goste-se ou não, fez história e ficará sempre associada ao seu país.

Simões Ilharco, Lisboa

