Vídeos da Rota Vicentina e Centro de Portugal distinguidos em Cannes

Dois filmes turísticos dedicados a Portugal, epicentros de campanhas da Rota Vicentina e do Centro de Portugal, suplantaram centenas de filmes de todo o mundo e receberam distinções por terem sido seleccionados para a shortlist do Cannes Corporate Media & TV Awards, que decorreu nos dias 25 e 26 em Cannes, França.

Fall in love with this land (Apaixone-se por esta terra) é o mote da premiada campanha da Rota Vicentina. Aqui, de um modo emocional, entre imagens e narrativa, aponta-se para Sudoeste e para os (já) 740 quilómetros de percursos pedestres que ligam Alentejo e Algarve pelo interior e pela costa.

O vídeo, realizado por Danilo Warick, destaca a beleza natural do Sul, focando-se na sustentabilidade e na protecção do ambiente. E vai muito para além do tradicional vídeo publicitário, focando os dilemas entre desenvolvimento local e turismo. A versão completa tem cinco minutos repletos de testemunhos (e muito apego à terra). O resumo: “Baseia-se no equilíbrio necessário entre os vários tipos de usufruto de uma das regiões mais queridas de portugueses e estrangeiros, a Costa Alentejana e Vicentina.” Aqui, falam “residentes e turistas, portugueses e estrangeiros, caminhantes e não só, todos unidos no amor por esta terra e na sua vontade de investir em conjunto num futuro sustentável”.

Produção da Zoe, já foi distinguido num festival cujos prémios foram entregues durante a grande feira de turismo de Berlim (ITB) e, actualmente, é também candidato aos prémios da ATTA – Adventure Travel Trade Association, a serem divulgados em Outubro.

O outro vídeo de promoção nacional em destaque em Cannes, também já habituado a distinções, dedica-se a outros caminhos e territórios mais ao Centro: Are You Ready?, o mais recente filme promocional do Turismo do Centro, consegue assim mais uma distinção internacional – ainda há pouco tempo tinha sido premiado em Los Angeles, EUA, mas também já foi distinguido em festivais na Letónia ou Espanha.

A produção – que assume um conceito de jogo vídeo e conta com o mais célebre embaixador da região, o surfista Garrett McNamara –, tem vindo a coleccionar prémios desde que foi apresentado na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), em Março. Assinada pela Slideshow e realizado por Pedro Vieira, só na página de Facebook do Centro já tem mais de 350 mil visualizações. Aqui, o jogo é ir cruzando a região até chegar à meta: a onda gigante da Nazaré.

Os prémios conquistados pelos filmes do Centro de Portugal “reforçam o posicionamento da marca Centro de Portugal, a nível nacional e internacional, e demonstram que a estratégia de promoção seguida é a mais correcta”, disse, citado pela Lusa, Pedro Machado, o presidente da Entidade Regional, que agrupa cem municípios.