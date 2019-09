Desemprego desceu para 6,4% em Julho

A taxa de desemprego em Portugal desceu para 6,4% da população activa em Julho, baixando 0,1 pontos em relação ao mês anterior (6,5%), revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira. O valor compara com uma taxa de 6,6% três meses antes (Abril) e com um valor de 6,8% um ano antes.

A trajectória de descida deverá ter continuado em Agosto. A primeira estimativa do INE para esse mês, ainda sujeita a revisões, aponta para uma nova redução, com a taxa a passar para 6,2%. Em Julho havia 332,7 mil pessoas desempregadas (população dos 15 aos 74 anos) e em Agosto haverá 318,8 mil cidadãos fora do mercado laboral.

O INE reviu em baixa a estimativa que tinha para o mês de Junho (há um mês tinha apontado para uma taxa de 6,6%) e fixou agora um valor também mais baixo para o mês de Julho (pois a estimativa conhecida anteriormente apontava para um valor ligeiramente acima).

Em Julho, houve um recuo no desemprego de 5000 pessoas, ao mesmo tempo em que se registou um aumento da população empregada em 11,4 mil pessoas, para 4,84 milhões de cidadãos. Para Agosto, os dados agora conhecidos mostram uma nova melhoria, com a população empregada a aumentar 0,4% (em 18,2 mil pessoas). Todos estes números estão ajustados dos efeitos de sazonalidade, descontando já efeitos que distorceriam a leitura dos números em função da época do ano, especialmente relevante no caso do Verão.

Tanto em Julho como em Agosto houve um aumento da população activa: em 6,4 mil pessoas no primeiro mês, altura em que passou para 5,176 milhões; e em 4,3 milhões (para 5,18 milhões de pessoas).

Entre os jovens (faixa etária dos 15 aos 24 anos), o desemprego aumentou de Junho para Julho de 18,6% para 19,3% (dados também ajustados de sazonalidade), acabando por diminuir em Agosto para 17,6% da população activa daquela franja. Este valor compara com uma taxa de 20,4% um ano antes. Agora, estima o INE em relação a Agosto, haverá 65,7 mil jovens no desemprego.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dos 25 anos para cima (até aos 74 anos), a taxa de desemprego estava nos 5,4% em Julho e deverá ter recuado para 5,3% em Agosto (260,5 mil pessoas).

O INE publica estatísticas mensais de emprego/desemprego e, em paralelo, publica estatísticas mais abrangentes e finas sobre a evolução do mercado de trabalho através de estatísticas trimestrais.

Os dados mensais referem-se a trimestres móveis. O INE divulga a sua estimativa para um determinado mês de referência que corresponde ao mês “central” dos três que estão a ser analisados (neste caso, esse mês é Julho). O instituto estatístico divulga os valores todos os meses e por norma as taxas são corrigidas em função dessa actualização contínua. “As variações mensais são calculadas sobre valores que contêm meses comuns, pelo que, caso se pretenda realizar a comparação de trimestres móveis sem meses comuns, aquela deve ser feita em relação ao mês de referência três meses antes”, explica o INE.