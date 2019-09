Jovane Cabral detido por conduzir sem carta de condução

O avançado do Sporting Jovane Cabral foi detido, na manhã desta sexta-feira, numa acção de fiscalização da PSP. O futebolista de 21 anos foi apanhado a conduzir sem carta de condução e encaminhado para a Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Loures, apurou o PÚBLICO junto de fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o avançado deverá ser presente a juiz na tarde desta sexta-feira.

Esta detenção acontece no seguimento da derrota frente ao Rio Ave, para a Taça da Liga, por 2-1, naquele que marcou o último jogo de Leonel Pontes enquanto treinador principal dos “leões”.

Jovane Cabral nasceu em Cabo Verde, país onde deu os primeiros toques numa bola de futebol. O primeiro clube do jovem foi o Grémio Desportivo Nhagar, emblema que representou antes de vir para Portugal com o pai. A mudança de país foi motivada pelo futebolista: o progenitor esperava que os talentos mostrados em idade precoce pudessem ser potenciados num dos “grandes” portugueses.

Foi mesmo isso que aconteceu: com 16 anos, Jovane foi integrado no plantel sub-17 do Sporting, avançando nos escalões “leoninos” até à estreia pela equipa principal. No final da primeira metade da época transacta (2018-19), o jovem mostrava muito bons indicadores no campeonato: com quatro golos e três assistências, Jovane era um dos principais impulsionadores do sector ofensivo do emblema de Alvalade.

Jovane tem contrato válido com os “leões” até 2023, estando “blindado” por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Porém, o jovem foi perdendo relevância dentro do plantel leonino: esta época soma apenas 52 minutos em três utilizações, entrando sempre no decorrer da segunda parte.