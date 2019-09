Boavista e Tondela não saem do zero

Boavista e Tondela empataram a zero no jogo que abriu a 7.ª jornada da I Liga. Num jogo intenso, os boavisteiros tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram marcar e somaram o terceiro empate consecutivo no campeonato. A formação tondelense, que tinha vencido os dois últimos jogos fora, continua sem perder na condição de visitante.

Ainda sem derrotas na prova, o Boavista entrou em campo com um “onze” ofensivo (Heriberto, Mateus, Yusuphae Stojiljkovic foram titulares), mas sentiu dificuldades para ultrapassar a organização do Tondela. No entanto, a melhor ocasião da primeira parte foi boavisteira: aos 28’, o defesa Marlon acertou no poste da baliza de Cláudio Ramos.

No segundo tempo o filme da partida não foi diferente. Com intensidade q.b. mas poucas oportunidades, o jogo tinha quase sempre um ligeiro ascendente dos “axadrezados” que podiam ter chegado à vitória em duas ocasiões. Aos 68’, Yusupha com um remate de qualidade de fora da área acertou na barra; na última jogada da partida, Bueno surgiu sem marcação na área, mas rematou contra um defesa do Tondela e a bola passou ligeiramente por cima.