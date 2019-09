Quem quer falar mirandês, barranquenho, minderico?

“Em 2100, o mundo poderá ter perdido metade das suas línguas: dos 7000 idiomas falados actualmente, espera-se que 50% não sobrevivam até ao final do século.” Assim se apresenta o espectáculo A Menor Língua do Mundo, que este sábado se estreia no Cineteatro São Pedro, em Alcanena, no âmbito do festival Materiais Diversos.

Uma peça de teatro com a “extinção à flor da pele”, explicaram ao PÚBLICO Alex Cassal e Paula Diogo, criadores e encenadores deste espectáculo em que se olha para as línguas ameaçadas em Portugal: a língua gestual portuguesa, o minderico, o barranquenho e o mirandês. Em busca do que resta dessas línguas, percorreram três territórios: Miranda do Douro, Minde e Barrancos. “Em Barrancos essa ideia de fim estava em todas as conversas”, conta Alex Cassal. Do hospital à escola que já não existem, à filarmónica Fim de Século que perdeu mais de metade dos seus membros, à língua que já quase ninguém fala. Em Miranda do Douro, porém, encontraram uma língua “mais fortalecida”. Ainda assim, e apesar de já ser leccionado há 34 anos, não existe ainda um manual de mirandês.

“Se não há uma renovação da língua, uma geração mais nova que pega nela e a reinventa, actualiza, é difícil essas línguas continuarem a viver”, defende Paula Diogo. A estreia de A Menor Língua do Mundo faz-se em Alcanena, perto de Minde, onde encenadores e actores estiveram em residência no fase final do projecto. Percorreram ruas, ouviram o minderico - uma espécie de "língua-código" - tomaram o pulso a quem se dedica a manter uma língua “menor” viva. “Não nos interessava um espectáculo como um museu do que passou”, remata Alex Cassal. Querem, em vez disso, dar voz a essas línguas e abrir o diálogo. Porque a língua só existe com o outro. Vera Moutinho