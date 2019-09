Os 25 anos do Unplugged dos Nirvana celebram-se em vinil

A 18 de Novembro de 1993, Kurt Cobain, Krist Novoselic, Dave Grohl e Pat Smear gravaram um concerto maioritariamente acústico para Unplugged, o programa da MTV que tirava a electricidade aos músicos rock, num cenário quase fúnebre em Nova Iorque. Acompanhado ocasionalmente pela violoncelista Lori Goldston, o reportório incluía temas dos Nirvana e versões de David Bowie, The Vaselines, Meat Puppets (com os próprios a darem uma ajuda), e Lead Belly. MTV Unplugged in New York, o álbum que regista essa actuação, foi editado a 1 de Novembro do ano seguinte, sete meses após a morte de Cobain.

Foi um sucesso imediato (estreou-se em número 1 na tabela de vendas da Billboard) e ainda hoje é lembrado: em 2015, o casaco de malha que o Cobain utilizou na actuação foi vendido em leilão por quase 130 mil euros. Agora, e para assinalar os 25 anos desse lançamento, o disco vai ser reeditado no mesmo dia 18 de Novembro, desta feita num duplo álbum de vinil, que incluirá cinco gravações dos ensaios para o concerto. A notícia foi dada esta sexta-feira pela Pitchfork, que menciona que essas gravações são Come as you are, Polly, Plateau, Pennyroyal tea e The man who sold the world.