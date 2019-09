Adolfo Luxúria Canibal: “O mundo não é mais um lugar seguro!”

“O mundo não é mais um lugar seguro! O mundo deixou de ser um lugar seguro quando os oceanos invadiram a terra com as suas ondas viscosas e empurraram toda a gente para o alto das montanhas”. Assim nos introduzimos em No Fim era o Frio, o novo álbum dos Mão Morta, sucessor de Pelo Meu Relógio São Horas de Matar (2014). Este tinha como pano de fundo as consequências humanas da crise financeira – nele, um desencanto profundo que se erguia em furiosa ambição revolucionária. Já No Fim era o Frio é uma distopia, uma história de perda, sem esperança nem redenção, com a crise climática como apocalipse confirmado.

