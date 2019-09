Pelo Reino Unido já soam os sinos: princesa Beatrice de casamento marcado para 2020

“Sua Alteza Real e o sr. Mapelli Mozzi ficaram noivos durante um fim-de-semana em Itália no início deste mês”, esclareceu uma nota oficial do Palácio de Buckingham. O casamento realizar-se-á no próximo ano.

Beatrice, a nona na linha de sucessão ao trono, é neta da rainha Isabel II e prima dos príncipes William e Harry. Os pais, o príncipe André (terceiro filho da monarca, depois de Carlos e Ana e mais velho que Eduardo) e Sarah Ferguson divorciaram-se em 1996, protagonizando um dos escândalos da coroa, tendo aquela mantido o título de duquesa de York, embora tivesse perdido a menção de Sua Alteza Real.

Foto Toby Melville/Reuters

Beatrice, de 31 anos, trabalha para a empresa de dados e software Afiniti, com sede em Washington, e divide seu tempo entre Londres e Nova Iorque. A princesa, que ao longo dos anos se fez notar pela sua coragem (quando se tornou o primeiro membro da família real britânica a completar a maratona de Londres, em 2010), exuberância (quando levou um chapéu icónico, assinado por Philip Treacy, ao casamento de William e Kate) e generosidade (quando o mesmo acessório foi leiloado e o resultado de 81 mil libras doado a obras de beneficência, noticiou na época a BBC), apareceu em público com Edoardo Mapelli Mozzi pela primeira vez em Março deste ano, numa gala da National Portrait Gallery, em Londres. Desde então, o casal não se voltou a largar, tendo aparecido junto no casamento de lady Gabriella Windsor, em Maio, e no evento anual Pitch @ Palace do príncipe André, em St. James, em Junho.

“Estamos ambos muito empolgados por embarcar nesta aventura de vida conjunta e mal podemos esperar para nos casar”, confessou o par num comunicado que revela a esperança num futuro risonho. “Partilhamos muitos interesses e valores e sabemos que isso nos manterá unidos nos próximos anos, cheios de amor e felicidade.”

Edoardo Mapelli Mozzi, de 34 anos, é um magnata do ramo imobiliário, filho da inglesa Nikki Williams e do conde italobritânico Alessandro Mapelli Mozzi, famoso por ter participado em provas de esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972. Porém, Edoardo acabaria por conviver durante muito tempo com o segundo marido da mãe, o político britânico Christopher Shale (1954-2011), através do qual terá conhecido os duques de York e a princesa Beatrice.

Felicidade assombrada

A notícia de um casamento real chega numa altura em que o pai da noiva tem estado sob os holofotes da imprensa – e não pelas melhores razões. Nas últimas semanas, o duque de York tem feito manchetes devido à sua amizade com o financeiro norte-americano Jeffrey Epstein, que se suicidou numa cela de Manhattan em Agosto, onde se encontrava detido após acusações de tráfico sexual. Epstein já antes tinha sido condenado e cumprido sentença por um processo em que foi acusado de agressão sexual.

O príncipe André, que passou temporadas nas diferentes propriedades de Epstein, alega nunca ter suspeitado que o amigo estaria envolvido em quaisquer crimes. “O duque de Iorque está horrorizado pelas notícias recentes dos alegados crimes de Jeffrey Epstein”, pode ler-se na declaração emitida pelo Palácio de Buckingham. “Sua alteza real deplora a exploração de qualquer ser humano e qualquer sugestão de que aceitaria, participaria ou encorajaria esse comportamento é abjecta.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ignorando a celeuma, o príncipe André enviou uma nota, em conjunto com a ex-mulher, sobre o noivado: “Estamos empolgados com o facto de Beatrice e Edoardo terem ficado noivos, depois de termos assistido, com orgulho, ao desenvolvimento do relacionamento deles”. Sarah Ferguson partilha ainda a sua felicidade nas redes sociais: “Estou tão orgulhosa desta sensacional notícia”.

No ano passado, a filha mais nova dos duques de York, Eugenie, casou-se com Jack Brooksbank, um socialite e embaixador da tequila Casamigos. Beatrice foi a madrinha do enlace.